Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới là người trở về từ Mexico, đã có 313 người khỏi bệnh

Hai ca bệnh mới được Bộ Y tế công bố sáng 8/6 gồm:

BN330 là nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm việc tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh.

BN331 là nữ, 47 tuổi, có địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, làm cùng công ty với BN330.

Ngày 13/3, hai người đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Mexico. Do đóng cửa biên giới và cấm bay nên đã ở lại Mexico đến ngày 4/6 cùng bay về Nhật Bản. Ngày 5/6 cả hai từ Nhật Bản bay về Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319.

Sau khi nhập cảnh cả hai người được cách ly tại Trung đoàn BB733, Sư đoàn 315, Núi Thành, Quảng Nam. Trong thời gian cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 7/6 tại Viện Pasteur Nha Trang cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 331, trong số này có 191 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 8/6, đã 53 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.



Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly) đến sáng ngày 8/6 là 9.088, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 72

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.150

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.866

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng 8/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết sẽ có thêm 6 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh gồm: BN304, BN296, BN289, BN306, BN310, BN323. Như vậy, cả nước đã có 313 bệnh nhân bình phục.

Tính đến sáng ngày 8/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Cả nước chỉ còn 7 bệnh nhân dương tính với COVID-19



Về diễn biến sức khoẻ của bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Về diễn biến sức khoẻ của bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , bệnh nhân vẫn được tiên lượng còn nặng dù đã ngưng được ECMO. Sẽ mất khoảng nhiều tuần để bệnh nhân cai máy thở và phục hồi chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Hiện bệnh nhân sốt 38 độ C, sức cơ toàn thân cải thiện dần, 2 chân còn yếu 2/5. Tình trạng viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cenocepacia khả quan hơn, đờm đã chuyển từ dạng mủ sang loãng trong và kết quả cấy đã âm tính.

Đáng mừng nhất là chức năng phổi của bệnh nhân đã phục hồi được gần 60%. So với 10% vùng phổi hoạt động từ ngày 12/5, bệnh nhân đã có sự hồi phục "thần kỳ". Chức năng thận hồi phục. Bệnh nhân đã ngưng lọc máu 12 ngày.



Nam phi công người Anh đã có thể ăn uống, bắt tay bác sĩ

Theo Hà Ly/SKCĐ