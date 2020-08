Sáng 7/8, thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị, Thanh Hóa có ca đầu tiên

6h sáng ngày 7/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 liên quan đến Đà Nẵng, trong đó Quảng Trị 2 ca, Thanh Hoá 1 ca. Việt Nam có 750 ca bệnh.

Bệnh nhân 748 (BN748): Nữ, 54 tuổi, có địa chỉ tại Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, là F1 của BN620, liên quan Đà Nẵng.



Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 5/8 cho kết quả nghi ngờ, mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 6/8 là bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 5/8 cho kết quả nghi ngờ, mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 6/8 là bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 749 (BN749): Nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là người chăm sóc người thân tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17/7.



Ngày 21/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người.

Bệnh nhân 750 (BN750): Nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại xã Đông Lễ, huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đây là trường hợp F1 (bạn) của BN749 (tiếp xúc ngày 18/7). Ngày 25/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người.

Qua giám sát, CDC Quảng Trị đã lấy mẫu 2 bệnh nhân trên ngày 5/8 gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối ngày 6/8/2020 xác định 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và các bệnh Phổi Quảng Trị.



Tính đến 6h ngày 07/8: Việt Nam, có tổng cộng 750 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 298 ca.

- Tính từ 18h ngày 06/8 đến 6h ngày 07/8: ghi nhận 3 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 178.451, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.870

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.106

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.475

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 392/750 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 52,3% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

Tính đến sáng ngày 7/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế , hiện có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 315 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Đã có 10 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

