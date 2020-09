Thêm 2 nạn nhân tử vong ở Thừa Thiên - Huế do bão số 5

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công đoàn ngành Giáo dục đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân thứ 2 là ông Nguyễn Đức B. (SN 1971; ngụ đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế), chuyên viên Phòng GD-ĐT TP Huế.





Ông Nguyễn Thuận - Trưởng phòng GD-ĐT TP Huế cho biết, sáng 18/9, ông B. đến cơ quan để cùng đồng nghiệp chèn chống trụ sở, trực bão số 5. Tuy nhiên khi nghe tin bão đổ bộ mạnh khiến ngói ở nhà rơi vỡ nên ông B. đã lái xe về nhà cách trụ sở cơ quan khoảng 2km để kiểm tra.





Khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Công Trứ (cách nhà khoảng 50 mét) thì bất ngờ bị một cành cây lớn gãy rơi trúng làm ông B. ngã gục ra đường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng nên ông B. đã tử vong.





Cùng ngày, ông Trương Văn Công - Chủ tịch UBND phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận: N.V.T. (ngụ phường Thủy Phương) cũng đã tử vong sau một thời gian được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thừa Thiên - Huế là tỉnh chịu hậu quả nặng nề của bão số 5





Vào sáng 18/9, khi bão số 5 đổ bộ, ông T. leo lên mái hiên nhà mình gia cố lại tấm lợp nhưng không may đòn tay bị gãy, ông T. rơi xuống, đầu đập vào bàn đá phía dưới nên bị chấn thương sọ não. Mặc dù được đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế điều trị nhưng do thương tích nghiêm trọng, ông T. tử vong.





Tính đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên - Huế đang là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản nhất. Tính đến sáng 20/9, số người bị thương do bão số 5 ở Thừa Thiên Huế đã tăng gấp 4 lần so với thông kê vào trưa 18/9. Các trường hợp bị thương do mưa bão tập trung ở huyện Quảng Điền 19 người, TP Huế 18 người, Phong Điền 15 người, thị xã Hương Trà 10 người, huyện Phú Vang 15 người…





Theo thống kê của Thừa Thiên - Huế, có hơn 1.660 ngôi nhà bị tốc mái, sập; thì tại báo cáo chính thức, số lượng nhà cửa, công trình xây dựng bị bão số 5 tàn phá tăng hơn chục lần, với hơn 21.290 ngôi nhà bị sập, tốc mái (10 nhà sập). Địa phương có số nhà cửa bị hư hại nhiều nhất là huyện Quảng Điền, với 5.833 nhà; TP Huế 1.306 nhà tốc mái, thị xã Hương Thủy 1.459 nhà, thị xã Hương Trà 7.791 nhà, huyện Phong Điền 2.725 nhà, huyện Phú Lộc 95 nhà…





Ngoài ra, có 1.130ha rừng bị gãy đổ do bão, trong đó huyện Phong Điền 300ha, huyện Phú Lộc 200ha, thị xã Hương Trà 630 ha... Tại thị xã Hương Trà có 163,5 ha cao su bị gãy, đổ. Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại 300ha. Sóng lớn đã làm bờ biển TT-Huế tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10m, dài khoảng hơn 6,2 km. Bão còn gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng hơn 280.000 khách hàng, 2.050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đổ.





Theo Thanh Mai/SKCĐ