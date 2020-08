Thêm 28 ca mắc COVID-19 mới, TP.HCM thêm 2 ca, Thái Bình có ca đầu tiên

Bệnh nhân 559-560 (BN 559-560) tại Trà Vinh là hành khách trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trà Vinh.

Bệnh nhân 561-565 (BN 561-565) tại Quảng Nam, tuổi từ 19-75, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (3 người chăm sóc bệnh nhân; 1 tiếp xúc bệnh nhân; 2 là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

Bệnh nhân 566 (BN566) tại Thái Bình, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (tiếp xúc BN522, bệnh nhân khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng).

Bệnh nhân 567-568 (BN 567-568) tại TP. Hồ Chí Minh, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (1 chăm sóc tại khoa Thận - Nội tiết, 1 chăm sóc tại khoa Ngoại - Thần kinh). Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.



Bệnh nhân 569-586 (BN569-586): ghi nhận tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 9-86, trong đó 11 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (6 khoa Nội Thần kinh, 3 khoa Ung bướu, 1 khoa Lão khoa, 1 khoa Cấp cứu) và 7 ca tại Đà Nẵng (2 quận Hải Châu, 2 quận Liên Chiểu, 2 quận Cẩm Lệ, 1 huyện Hoà Vang)

Tổng số ca mắc: 586 ca

- Tính đến 18h ngày 01/8: Việt Nam có tổng cộng 586 ca mắc COVID-19, trong đó 304 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 142 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 01/8: 28 ca mắc mới.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 953

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.063

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 72.446

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

Đến thời điểm này đã có 373/586 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 66,8% tổng số ca bệnh.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

- Số ca tử vong: 3 ca.