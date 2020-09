3 người ở Quảng Nam ăn bánh mì kẹp Pate Minh Chay, 4 ngày sau mới có triệu chứng ngộ độc

Đó là 3 bệnh nhân L.T.V.K. (30 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), V.T.H. (65 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) nhập viện ngày 1/9 và N.T.N. (15 tuổi, ngụ TP Hội An) nhập viện ngày 2/9.



Theo người nhà cho biết, cheiefu 27/8, chị V.K. được một sư cô ở xã Điện Hồng, thị xã Điền Bàn cho một hộp pate Minh Chay. Sau đó chị làm 2 ổ bánh mì có kẹp pate này cho 4 người cùng ăn. Hũ pate sau đó được san ra cho vài người nữa đem về nhà ăn.

Một trong ba bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức. Ảnh: BVCC



Đến trưa 1/9, chị V.K. và bà H. bỗng dưng có triệu chứng mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, yếu cơ nên đã đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức.

Tại đây, các bác sĩ xác định 3 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc nhẹ. “Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe 3 bệnh nhân đã ổn định. Chúng tôi đã báo cáo đến Sở Y tế Quảng Nam. Việc xét nghiệm mẫu thực phẩm sẽ được Bộ Y tế thực hiện”, bác sĩ Ân nói.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đơn vị sẽ rà soát số người ở địa phương có mua pate Minh Chay và khuyến cáo người dân không dùng thực phẩm này.



Cụ thể, BV Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 2 ca, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đang điều trị cho 5 ca và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM 2 ca, Bệnh viện Nhân dân 115 (1 ca), Khánh Hòa 2 ca, Đồng Nai ghi nhận 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu (2 ca) Các bệnh nhân này hầu hết có triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở.



Ngày 29/8, kết quả kiểm nghiệm ban đầu của Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Pate Minh Chay ở một số lô nhất định có nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum type B sinh ra chất độc Botulinum. Đây là chất độc thần kinh cực mạnh ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và dễ gây tử vong.



Các biểu hiện ngộ độc Botulinum có thể xuất hiện từ sau vài tiếng đến vài ngày. Thời gian ủ bệnh càng ngắn chứng tỏ độc tố càng nhiều, bệnh càng nặng do đó nguy cơ tử vong càng cao. Thời gian phát độc chậm sẽ ít nguy hiểm hơn.

