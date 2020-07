45 ca mắc COVID-19 mới sáng 31/7 là người nhà và bệnh nhân tại 5 bệnh viện ở Đà Nẵng

45 trường hợp này đều được CDC Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả ngày 30/7 dương tính với SARS-CoV-2.



Danh sách 45 ca mắc mới gồm:

BN465: Nữ, 29 tuổi, Nhân viên BV Đà Nẵng



BN466: Nam, 64 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN467: Nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN468: Nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN469: Nữ, 52 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN470: Nữ, 67 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN471: Nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN472: Nam, 51 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN473: Nữ, 38 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN474: Nữ, 68 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng



BN475: Nữ, 85 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN476: Nữ, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN477: Nam, 56 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN478: Nam, 80 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN479: Nam, 87 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN480: Nữ, 59 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN481: Nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN482: Nữ, 82 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN483: Nữ, 37 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN484: Nữ, 61 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN485: Nữ, 55 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN486: Nam, 64 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng



BN487: Nam, 66 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN488: Nam, 67 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN489: Nữ, 71 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN490: Nữ, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN491: Nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN492: Nam, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN493: Nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN494: Nữ, 41 tuổi, Người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN495: Nữ, 30 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - BV Đà Nẵng



BN496: Nam, 55 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa cấp cứu - BV Đà Nẵng



BN497: Nam, 68 tuổi, Bệnh nhân khoa Ngoại tổng hợp - BV Đà Nẵng



BN498: Nữ, 46 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng



BN499: Nữ, 68 tuổi, Bệnh nhân BV Ung Bướu Đà Nẵng



BN500: Nữ, 41 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng



BN501: Nữ, 58 tuổi, Bệnh nhân BV Phổi Đà Nẵng



BN502: Nam, 60 tuổi, Bệnh nhân BV Phổi Đà Nẵng



BN503: Nữ, 29 tuổi, Bệnh nhân BV Phổi Đà Nẵng



BN504: Nữ, 51 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Trà, Đà Nẵng



BN505: Nam, 57 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng



BN506: Nam, 69 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng



BN507: Nam, 57 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng



BN508: Nam, 31 tuổi, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng



BN509: Nữ, 46 tuổi, Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng



- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 619



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.625



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 38.523

Về tình hình điều trị các bệnh nhân:



- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 14 ca.



- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.



Trước tình hình số ca bệnh tăng nhanh tại Đà Nẵng, chiều 30/7, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngành y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ, "chia lửa" với TP Đà Nẵng trong việc xét nghiệm, truy vết, dập dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19...



Bộ Y tế cũng đã triển khai việc phân luồng chuyển bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nặng, có bệnh lý nền từ BV Đà Nẵng ra điều trị ở BV Trung ương Huế.



Cũng trong ngày 30/7, 10 máy thở được Bộ Y tế điều động tới Đà Nẵng và Huế để phục vụ công tác điều trị cho các bệnh nhân nặng.

