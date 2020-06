Thêm 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh, phổi bệnh nhân thứ 91 phục hồi gần 60%

Chiều tối ngày 5/6, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam vừa có thêm 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh.

Cụ thể, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 3, 3 bệnh nhân là BN293, BN302, BN320 đã khỏi bệnh. Đây là các ca bệnh trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Theo thông tin từ Trưởng khoa Nội tổng hợp, bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, 3 bệnh nahan trên bị tổn thương phổi nhưng không đáng kể, không khó thở, không suy hô hấp hay bị ho nhiều, điều trị tốt.

Ngoài ra còn 2 bệnh nhân khác tại Bệnh việt Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương đã được công bố khỏi bệnh. Hai bệnh nhân BN314, BN325 đề trở về từ Nga, đã được cách ly khi nhập cảnh nên không xảy ra trường hợp lây nhiễm cộng đồng nào.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hơn 21 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đang được điều trị tại các cơ sở y tế , hầu hết đều có Sức Khỏe ổn định. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh là 307, chiếm 94% tổng số bệnh nhân. Theo Bộ Y tế, hiện đã 50 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng nào.



Về tình hình sức khỏe bệnh nhân thứ 91 - ca bệnh nặng nhất hiện nay, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay phổi bệnh nhân có nhiều cải thiện. Tỉ lệ thông khí phổi tăng lên gần 60%, trong khi trước đó phổi bệnh nhân đã đông đặc, chỉ còn hoạt động 10%. Vùng sáng (thông khí) đã cải thiện hơn trước, phổi trái bình phục tốt hơn phổi phải. Hiện bệnh nhân là nam phi công người Anh đã cai ECMO (tim phổi nhân tạo) được gần 2 ngày, tình hình ổn định, thận hồi phục. Trong thời gian sắp tới, BN91 sẽ tiếp tục cho tập vật lý trị liệu tích cực và bồi bổ dinh dưỡng để đáp ứng đầy đủ cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ