Thêm 7 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng và Quảng Nam, 5 người có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng

Bản tin lúc 18h ngày 28/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 vừa công bố thêm 7 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Đến thời điểm này Việt Nam có 438 ca bệnh



Bệnh nhân 432 là nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/7, bệnh nhân tham dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nơi bệnh nhân 416 từng tới. Kết quả xét nghiệm ngày 27/7/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 433 là nữ, 67 tuổi, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian từ ngày 13-16/07, bệnh nhân chăm chồng điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 20/07, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ, gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà. Ngày 25/07, bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ngày 27/07, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả ngày 28/7 là dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 434 là nữ, 71 tuổi, địa chỉ tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Ngày 26/7, bệnh nhân thấy mệt, bị ho, sốt, điều trị tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an, 21h00 cùng ngày bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Bệnh nhân 435 là nữ, 29 tuổi, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 436 là nam, 66 tuổi, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bệnh nhân 437 nam, 61 tuổi, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân 438 là nam, 56 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Trong số này, BN436, BN437, BN438 đều là bệnh nhân của Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



- Tính đến 18h ngày 28/7: Việt Nam có tổng cộng 431 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h ngày 28/7 đến 18h ngày 28/7: ghi nhận 7 ca mắc mới.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.458

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.253

Truy vết bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng