Bộ Y tế chi viện cho Đà Nẵng 10 máy thở, 8 bệnh nhân nặng chuyển về Huế điều trị

Số ca mắc COVID-19 tăng lên cùng với nhiều bệnh nhân nặng nên Bộ Y tế đang dồn toàn lực cho Đà Nẵng. Theo đó từ ngày 25/7, các chuyên gia từ Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP.HCM, được Bộ Y tế điều động đến Đà Nẵng. Các chuyên gia này sẽ phối hợp với 3 tổ công tác đặc biệt về giám sát dịch, xét nghiệm và điều trị.

Đội ngũ chuyên gia do PGS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dẫn đầu và chỉ đạo. Bên cạnh đó, Bộ Y tế huy động thêm hàng trăm sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Đại học Y Dược Huế, tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại Đà Nẵng.



Đội ngũ y tế phun thuốc khử trùng xe vận chuyển bệnh nhân



Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện các bệnh viện cả nước có khoảng 7.000 máy thở. Các máy ECMO vẫn đủ để điều trị trong giai đoạn hiện tại. Ngành y tế đã có kế hoạch mua thêm máy ECMO, đặt ở các bệnh viện lớn để điều trị bệnh nhân nặng.



Thứ trưởng nhấn mạnh, toàn ngành y tế đang tập trung cả về nhân lực và trang thiết bị để hỗ trợ Đà Nẵng cũng như các địa phương có dịch. Các bệnh viện cũng được yêu cầu có kế hoạch tiếp nhận, "chia lửa" với Bệnh viện Đà Nẵng khi số lượng bệnh nhân nhiều hơn.



Trong 6 ngày từ 25-30/7, riêng Đà Nẵng ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đợt tái bùng phát dịch lần này, nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, do chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền hoặc bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Nhiều bệnh nhân nhanh chóng gặp biến chứng về hô hấp, tim mạch, nhiễm trùng.



Hiện cả nước có 8 bệnh nhân nặng trong đó có 2 bệnh nhân phải can thiệp ECMO - hệ thống tuần hoàn oxy ngoài cơ thể là bệnh nhân 416 và 437. Một số bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, giảm bớt gánh nặng cho Đà Nẵng. Hầu hết các ca này đều được tiên lượng rất nặng.



Cũng trong ngày 30/7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết có thêm 8 bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện ở Đà Nẵng sang gồm: Bệnh viện Hoàn Mỹ, (một người), Bệnh viện Đà Nẵng (4 người) và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (3 người). Như vậy, Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang điều trị cho tổng số 11 bệnh nhân COVID-19 rất nặng.



Bệnh nhân 436, 438 và 418 đều trong tình trạng bệnh rất nặng, rối loạn khí máu, thở máy và được chỉ định lọc máu.



Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, tại cơ sở 2 của bệnh viện với khu cách ly ban đầu với sức chứa 50 giường bệnh đảm bảo tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nặng như đang thở máy, chạy ECMO, chạy thận nhân tạo hoặc mắc bệnh nền.



