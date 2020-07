Nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng có bệnh nền, thêm bệnh nhân 436 và 437 thở máy

Trong số 7 ca mắc mới được công bố chiều 28/7, có BN436, BN437, BN438 đều là bệnh nhân của khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Họ đều là nhóm người cao tuổi, có tiền sử nhiều bệnh nền, mạn tính.

Khi vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ông M. và ông L. đều tỉnh, tiếp xúc được. Riêng ông L. có thể trạng mệt mỏi. Hiện tại, hai bệnh nhân này đều phải thở máy.



Ngoài ra, còn có bệnh nhân 438 (Đ.N.T., nam, 56 tuổi) có tiền sử bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và u ác niệu quản, đã phẫu thuật cách đây 2 năm.



Bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc, tim đều, mạch quay khó bắt. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh, gọi hỏi trả lời, không sốt.

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân, hiện tại Đà Nẵng vẫn có 3 trường hợp nặng là bệnh nhân 416, 418 và 431.



Bệnh nhân 416 chạy ECMO sau 5 ngày các chỉ số đã cải thiện, đã hết sốt, các bác sĩ đánh giá khả năng bệnh nhân nay sẽ được cai ECMO trong những ngày tới.



Bệnh nhân 431 mắc nhiều bệnh nền như suy thận mãn giai đoạn cuối, xơ gan, suy tim, tăng huyết áp, tổn thương phổi… tuy nhiên hiện các thông số tạm ổn định, chưa phải chạy ECMO. Bệnh nhân đang thở oxy qua mặt nạ.

Truy vết bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng