Thêm cáp quang APG bị đứt, người dùng Internet than khổ

rất chậm và khó truy cập vào các trang web quốc tế, gần như không thể truy cập Facebook, Gmail hay Youtube,... Theo Vietnam+, đại diện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam cho hay tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway (APG) đã gặp sự cố vào ngày 23/5 vừa qua, khiến toàn bộ lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế mất sạch. Nhiều người dùng Internet tại Việt Nam 'than trời' vì đường truyền Internet không thể truy cập Facebook, Gmail hay Youtube,...

Ngay sau khi phát hiện sự cố, các nhà mạng đã triển khai các phương án để chuyển lưu lượng sang hướng cáp đất liền hoặc các cáp biển khác. Nguyên nhân sự cố trên tuyến cáp APG vẫn chưa rõ, kế hoạch sửa chữa sẽ được các đối tác quốc tế thông báo trong thời gian tới.

Theo Thời đại, tuyến cáp APG được vận hành thử nghiệm từ cuối tháng 10/2016 và chính thức vận hành từ giữa tháng 12/2016. Tuyến cáp có sự tham gia của nhiều nhà mạng trong nước như VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC Telecom. Với chiều dài khoảng 10.000 km, tuyến cáp APG có thể cung cấp băng thông tối đa lên tới 54 Tbps. Tuyến cáp được đặt ngầm dưới biển Thái Bình Dương , kết nối nhiều điểm ở nhiều quốc gia là Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 14/5, tuyến cáp quang biển AAG tiếp tục gặp sự cố, khiến chất lượng dịch vụ Internet quốc tế bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do lỗi cáp trên nhánh S1H đoạn kết nối từ Việt Nam đi Hong Kong, với vị trí cách trạm cập bờ Vũng Tàu 107,7km gặp sự cố. Dự kiến sẽ sửa chữa xong tuyến cáp AAG vào 9h ngày 2/6 tới đây.

Các nhà mạng cũng cho biết người dùng dịch vụ Internet tại Việt Nam vẫn có thể truy cập các nội dung trong nước một cách bình thường do lưu lượng đến các website trong nước được thực hiện thông qua hạ tầng cáp quang nội địa của các doanh nghiệp viễn thông.

Chi Nguyễn (t/h)