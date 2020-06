Thêm một ca mắc COVID-19 mới trở về từ Kuwait, BN325 tái dương tính sau 1 tuần xuất viện

Sáng 17/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 công bố thêm một ca mắc COVID-19 cũng là ca bệnh thứ 335 trên cả nước.



BN335 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm.



Đến ngày 16/6, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.



Tính đến 6h ngày 17/6, trong tổng số 335 bệnh nhân COVID-19 thì có 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Hôm nay Việt Nam bước sang ngày thứ 62 không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 81

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.248

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 921



BN325 tái dương tính

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 325/335 bệnh nhân COVID-19(chiếm 97% tổng số bệnh nhân). Trong số 50 bệnh nhân người nước ngoài đã có 49 bệnh nhân được chữa khỏi chỉ còn 1 trường hợp người nước ngoài duy nhất là phi công người Anh - BN91.

Tính đến sáng ngày 17/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Trước đó tối 16/6, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Ninh Bình xác nhận, một nữ bệnh nhân từng mắc COVID- 19 cho kết quả xét nghiệm tái dương tính sau khi xuất viện.



Theo báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình đó là bệnh nhân số 325. BN325 là nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình, mắc COVID-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam. Tiểu sử dịch tễ của bệnh nhân 325 cho thấy, ngày 13/5, bệnh nhân từ Mátxcơva về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Hải Dương. Lúc này bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.



Ngày 22/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho kết quả dương tính. Một ngày sau, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính.



Ngay sau đó bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hải Dương từ 22/5 đến 5/6. Sau nhiều lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện hôm 5/6.

Đến ngày 12/6, CDC Ninh Bình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với bệnh nhân này, đến 15/6, cho kết quả tái dương tính với SARS- CoV-2.



Đến 17h30 ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho bệnh nhân. Đến 19h ngày 16/6, bệnh nhân được tiếp nhận điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và thông báo kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lúc 0h30 ngày 16/6.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cũng cho hay, 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 325 đã được xét nghiệm. Trong đó, con trai của bệnh nhân lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính; 5 trường hợp còn lại lấy mẫu lần 1 đều cho kết quả âm tính.

