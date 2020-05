Thêm một cây phượng ở một trường tiểu học ở Bình Dương bật gốc khiến nhiều người hoảng sợ

Theo thông tin ban đầu, vị trí cây phượng bị đổ nằm ở khu vực cổng phụ của trường đã đóng cửa. Rất may, vụ việc xảy ra khi không có học sinh xung quanh nên không có ai bị thương.

Theo như quan sát, cây phượng có chiều cao khoảng 15m, đường kính gốc cây khoảng gần 1m nằm đổ ngay sát cổng trường. Phần rễ cây nằm sát đất, một số nhánh rễ đã bị mục nhưng thân và lá cây vẫn tươi xanh.

Bên cạnh đó, tán của cây phượng khá rộng, nhiều thân cây bị đổ gãy ngang nên vụ việc xảy ra khiến nhiều người bất ngờ vì luôn nghĩ cây phượng này rất chắc chắn và tươi tốt.

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ cây phượng đổ khiến nhiều người hoang mang. Nghiêm trọng nhất là vụ việc sáng 26/5, một cây phượng cổ thụ trong khuôn viên trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ trốc gốc, đổ ngã đè lên 18 em học sinh đang chuẩn bị vào lớp. Vụ việc đã khiến một em học sinh tử vong và 17 em bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 28/5, tại trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ việc cây phượng đường kính khoảng 1m bất ngờ bật ngã. Trong chiều cùng ngày, cơn mưa lớn đã khiến cây phượng cao khoảng 20 m bên cạnh trường đại học Văn Hóa TP.HCM (quận 9) đổ gục, đè lên xe tải đang đậu ven đường. Rất may, cả 2 vụ việc đều không gây thương vong về người.

Vụ cây phượng bật gốc đổ trong khuôn viên trường khiến 1 học sinh tử vong