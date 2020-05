Thêm một cây phượng ở TP Hồ Chí Minh bật gốc đổ ra đường giao thông

Theo tin từ Zing , chiều ngày 28/5, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm cây phượng bật gốc đổ xuống lòng đường.

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Phó hiệu trưởng Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh cho biết, cây phượng bật gốc đổ nằm gần cổng trường tại sở 2, đường 297, phường Phước Long A, quận 9, đã bật gốc, ngả về phía mặt đường giao thông

Cũng theo bà Thủy, khoảng 15h30 tại khu vực quận 9 xảy ra mưa lớn. Khi đó nhiều giáo viên và sinh viên trong trường đã nhìn thấy cây phượng bị đổ. Song rất may khi đó sinh viên đang trong tiết học nên khi cây đổ chỉ đè lên xe tải đậu cạnh đó, không làm ai bị thương.

Cây phượng bị bật gốc ở TP Hồ Chí Minh được ghi nhận chiều nay

Thêm 1 lần nữa ghi nhận cây phượng đổ khiến vị Phó hiệu trưởng cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi con đường ở khu vực cây đổ có một hàng phượng trên vỉa hè, nó không thuộc khuôn viên của trường nhưng nếu sinh viên hoặc người dân đi qua và cây phượng bất ngờ bật gốc đổ xuống có thể gây nguy hiểm cho họ.

Trước đó vài tiếng, tại Đắk Lắk cũng ghi nhận một cây phượng bật gốc đổ trong khuôn viên trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ). Rất may khi đó không có sinh viên, giáo viên đi lại nên không gây nguy hiểm. Theo Phó hiệu trưởng trường này, khi kiểm tra thì phát hiện phần gốc và thân cây bị mục ruỗng, khả năng cây quá lớn tuổi, bị sâu mọt nên dẫn đến bật gốc đổ xuống.

Trước đó 2 ngày, tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự việc đau lòng, cây phượng trong khuôn viên trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc đổ xuống khiến 1 học sinh tử vong, 2 học sinh bị thương nặng và nhiều em khác bị thương. Ngoài ra, cây phượng đổ còn làm hư hỏng xe cộ của các em học sinh. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 6h sáng khi các em đang đứng ở sân trường cũng như đang đi vào lớp.

Thêm một cây phượng nữa bật gốc đổ là thêm một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của những cây phượng già cỗi, bị mục ruỗng, sâu mọt bên trong. Hơn nữa, sắp bước vào mùa mưa bão nên các tác động từ thiên nhiên cũng có thể gây khiến cây bật gốc. Vì vậy, người dân, học sinh cần cảnh giác khi đi đứng ở bên dưới tán cây phượng.

Vụ cây phượng bật gốc đổ trong khuôn viên trường khiến 1 học sinh tử vong

