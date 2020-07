Thêm nhiều bệnh viện tại Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Bản tin lúc 6h ngày 29/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 8 ca bệnh dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên 446.



Bệnh nhân 439 (BN439): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh nhân 439 (BN439): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 440 (BN440): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 441 (BN441): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 442 (BN442): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 443 (BN443): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 444 (BN444): Bệnh nhân. nam, 19 tuổi, là bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Bệnh nhân 445 (BN445): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, là bệnh nhân tại Khoa Mắt, Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh nhân 446 (BN446): Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là bệnh nhân tại và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Qua điều tra, giám sát mở rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/7/2020 có 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định không để lây lan.

Như vậy, ngoài 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện phẫu thuật & Chỉnh hình Đà Nẵng hiện đã phát hiện thêm nhiều ca bệnh khác ở Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng.



Tổng số ca mắc: 446 ca

- Tính đến 6h ngày 29/7: Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.



Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 16.248, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 375

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.996

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.352

Bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng hát trấn an bệnh nhân đang cách ly

