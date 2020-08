Thèm rượu, 10 người đàn ông uống nước sát khuẩn đến tử vong

Theo Channel News Asia, mới đây một nhóm đàn ông Ấn Độ đã uống nước sát khuẩn chứa cồn thay rượu đến tử vong. Sự việc xảy ra tại thị trấn Kurichedu, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, giữa lúc các cửa hàng trên địa bàn tạm đóng cửa vì giãn cách xã hội do lo ngại dịch COVID-19.

Đại diện cảnh sát thị trấn Kurichedu, Siddharth Kaushal cho biết: "Nhiều người nghiện rượu nặng đã không thể mua được đồ uống nên quyết định... uống nước sát khuẩn chứa cồn để thay thế. Các sản phẩm này luôn có sẵn và có thể mua tại bất kỳ cửa hàng nào".

Ông Siddharth cũng cho biết, hiện có không ít đàn ông ở thị trấn lựa chọn cách trên để đỡ cơn thèm rượu. Một số bệnh nhân ngộ độc do uống nước sát khuẩn đã may mắn thoát chết, tuy nhiên nhiều người không được may mắn như vậy. Trong số 10 người thiệt mạng, có một vài bệnh nhân có các vấn đề Sức Khỏe khác.

Được biết, giới chức Ấn Độ đã cho phép các hoạt động kinh tế được mở cửa trở lại sau thời gian cách ly toàn xã hội vì COVID-19. Tuy nhiên, nhiều bang khác như bang Andhra Pradesh vẫn thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt do số ca nhiễm COVID-19 vẫn rất cao. Thị trấn Kurichedu - nơi xảy ra sự việc vẫn đang áp dụng lệnh giãn cách, do đó các cửa hàng, hàng quán vẫn chưa được mở cửa trở lại.

Ngày 31/7, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng hơn 55.000 trường hợp chỉ trong vòng 24 giờ. Cơ quan y tế tại đây đã thực hiện chiến dịch xét nghiệm axit nucleic lên tới 1 triệu xét nghiệm/ngày trước bối cảnh phức tạp của dịch.

Mặt khác, theo Reuters, Tổng cục Kiểm soát Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã đồng ý cho thuốc Itolizumab của công ty Dược phẩm sinh học Biocon Limited điều trị cho các ca bệnh COVID-19 tại nước này. Thuốc Itolizumab hay được sử dụng để chữa bệnh vảy nến da, sẽ được dùng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị suy hô hấp từ trung bình đến nặng. Chủ tịch điều hành của Biocon, bà Kiran Mazumdar-Shaw cho hay thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy các bệnh nhân điều trị bằng thuốc này đều có dấu hiệu bình phục.

