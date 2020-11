Sạt lở 'chồng chất' ở Quảng Nam khi đang tìm kiếm người mất tích: Hàng chục người may mắn thoát nạn

Tin tức mới nhất ngày 12/11, Vietnamnet đưa tin, chiều cùng ngày ông Thái Trọng Thạch - Chủ tịch UBND xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam ) cho biết, lại có thêm một vụ sạt lở mới xảy ra ngay tại địa điểm lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mấy tích.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Zing



Theo ông Thạch, sáng 12/11 Sở GTVT tỉnh đã điều 5 xe cơ giới đến đào bới đất đá và tìm kiếm người mất tích ở hiện trường vụ sạt lở ở thông 3 (xã Trà Tân). Bên cạnh đó, hàng chục cán bộ và chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, công an huyện Bắc Trà My cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm.



Đến 12h cùng ngày, khi lực lượng cùng xe cơ giới đang tìm kiếm người mất tích thì đất đá trên núi lại tiếp tục sạt lở khiến các chiến sĩ công an, bộ đội và dân quân hoảng hốt bỏ chạy.

Hiện trường vụ sạt lở



Rất may, nhờ có người hô hoán mà tất cả mọi người tại hiện trường đã tháo chạy kịp thời, chỉ có một chiếc xe múc là bị đất đá vùi lấp. Sau vụ sạt lở 'chồng chất', việc tìm kiếm người bất tích cũng đã tạm dừng do trời mưa và nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.



Trước đó, vào khoảng 14h45 chiều 11/11, tại Km66 tuyến QL 40B bỗng nhiên xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Thời điểm đó, có 9 người dân đang di chuyển bằng xe máy qua khu vực trên, đa số mọi người vứt xe và kịp tháo chạy, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu và 1 người mất tích.

Khu vực sạt lở ở xã Trà Tân

Danh tính nạn nhân mất tích được xác định là ông Huỳnh Văn Hạ (SN 1968, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Hai người bị thương là ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (quê TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ, tay chân tê cứng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động người và phương tiện đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích.



Theo TN/SKCĐ