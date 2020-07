Không phải ngẫu nhiên Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của Viễn Đông. Biển xanh, cát trắng đẹp đến mê người. Từng dải cát trắng trải dài, mềm mịn, tơi xốp, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Biển xanh ngắt một màu, hòa cùng với màu xanh của trời, tạo nên vẻ đẹp ngỡ như thiên đường. Không những vậy, những hàng dừa, hàng dương còn rì rào trong gió như vẫy gọi, như chào mời người khách lạ dừng chân lại nơi đây. Có thể điểm mặt gọi tên một loạt các bãi biển nổi tiếng đã hớp hồn du khách khi đến với Nha Trang như: Bãi Dương, bãi Dài, bãi Hòn Chồng, bãi Dốc Lết... Bãi biển nào cũng khiến du khách mê đắm khôn nguôi.

Nha Trang - địa điểm không nên bỏ lỡ trong chuyến du lịch hè của bạn.



Không những vậy, Nha Trang còn có Vinpearl Land – hòn ngọc thiên đường của Việt Nam. Tại đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên thiên đẹp như tranh vẽ và thỏa sức vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng. Vì vậy, tất cả những lý do trên đã khiến bạn háo hức khám phá Nha Trang ngay chưa? Cùng chúng tôi theo chân 9x khám phá Nha Trang 4N3Đ chỉ với 5 triệu đồng trong hành trình này nhé!

Nha Trang là thành phố sầm uất, năng động, là trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm vùng Đông Nam Bộ nên các dịch vụ vô cùng đa dạng và phong phú. Hơn nữa, do có tiềm năng du lịch dồi dào nên Nha Trang ngày càng được đầu tư phát triển. Do vậy khi đến đây bạn có thể hoàn toàn yên tâm về các dịch vụ giải trí hay tiện ích. Hệ thống nhà nghỉ khách sạn phong phú, giúp bạn có thể lựa chọn được nơi ở phù hợp với điều kiện tài chính của mình.

Thu Thùy lựa chọn Scenia Bay Nha Trang với view biển siêu đẹp làm chỗ ở cho hành trình khám phá Nha Trang của mình.

Vinpearl Land cũng là một trong những địa điểm không thể bỏ trong quá trình khám phá thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Với vẻ đẹp hiện đại qua các công trình nhân tạo đẳng cấp gắn liền với thiên nhiên, Vinpearl Land được ví như viên ngọc bích sáng lấp lánh giữa biển trời Nha Trang hữu tình, thơ mộng. Giống như như “thiên đường của miền nhiệt đới”, Vinpearland bao gồm khu tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và ăn uống thỏa thích.

Với ưu thế về biển đảo, Nha Trang còn sở hữu nhiều trò chơi cảm giác mạnh như đi cano, dù kéo, dù bay, đi mô tô nước, lướt ván, cáp treo vượt biển… luôn hấp dẫn du khách khi đến Nha Trang. Không chi vậy, Nha Trang còn là thiên đường lặn biển bởi nơi đây không chỉ có các bãi biển với vẻ đẹp hoang sơ mà còn sở hữu các bãi san hô đa sắc màu tuyệt đẹp và những sinh vật dưới đại dương đẹp cuốn hút đến không ngờ.

Một loại hình đơn giản chỉ cần học sơ về sử dụng kính mắt và ống thở thì những ai không biết bơi cũng có thể thử chính là snorkeling ngắm san hô. Đặc biệt, du khách có thể tham gia các tour lặn biển ở độ sâu khoảng 10 -15m, được trang bị áo phao, ống thở, quần áo lặn, kính mắt… cùng người hướng dẫn rất chuyên nghiệp.

Ngoài những bãi biển xinh đẹp và những hòn đảo hoang sơ, cuộc sống về đêm của Nha Trang còn nhiều và sôi động hơn thế. Một số hoạt động giải trí bạn có thể tham gia buổi tối ở Nha Trang như tham quan phố đi bộ và khu chợ đêm, thưởng thức nhạc nước ở Vinpearl Land... Nếu các bạn muốn được một lần trải nghiệm cảnh biển về đêm đẹp tuyệt vời ở Nha Trang thì có thể tham gia các tour câu mực đêm, đốt lửa trại... Còn nếu muốn hòa mình vào cuộc sống sôi động hơn thì có thể đến thử các bar club nổi tiếng tại đây như Sailing Club, Altitude Rooftop Bar Nha, hay Rocky Club...

9x cũng dành lời khuyên cho mọi người nên ghé Skylight Nha Trang để thưởng ngoạn view trọn thành phố.





Điểm cộng cuối cùng và cũng khiến nhiều người thích thú nhất ở Nha Trang chính là con người nơi đây. Những con người ở Nha Trang nổi tiếng thật thà và thân thiện. Thành phố này quá đỗi dịu dàng và ôn hòa, và có lẽ vì thế mà con người Nha Trang cũng rất hiền lành, phóng khoáng, và vô cùng hiếu khách. Với tính cách chân chất và cởi mở của người dân bản địa, bạn sẽ cảm thấy gần gũi và thoải mái khi du lịch ở thành phố biển xinh đẹp bậc nhất nước ta.

Your browser does not support HTML5 video.

Nguồn ảnh: ♥ Trịnh Thị Thu Thùy ♥

Xem thêm: Theo chân 9x check in mỏi tay tại những địa điểm đẹp nhất khi du lịch Phú Quốc

Theo Minh Phương/SKCĐ