Thí nghiệm biến mèo thành điện thoại của 2 nhà khoa học Mỹ và kết quả khó tin

Chiếc "điện thoại mèo" đầu tiên và duy nhất trên thế giới đã được tạo ra bởi 2 nhà khoa học Mỹ từ năm 1929.

Nghe có vẻ khó tin nhưng thí nghiệm biến mèo thành điện thoại này hoàn toàn có thật. Giáo sư Ernest Glen Wever của Đại học Princeton, Mỹ và trợ lý nghiên cứu Charles William Bray chính là 2 người thực hiện thí nghiệm có một không hai này.

GS Ernest Glen Wever và trợ lý nghiên cứu Charles William Bray

Được biết, vào mùa xuân năm 1929, Wever và Bray có kế hoạch thực hiện thí nghiệm với mục đích "kiểm tra xem dây thần kinh thính giác cảm nhận âm thanh như thế nào?". Có trong tay một con mèo, họ nảy sinh ý định muốn truyền sóng tín hiệu xuyên qua con vật này, hay nói chính xác hơn là dây thần kinh thính giác của nó. Từ đó, con mèo sống được biến đổi thành thiết bị giao tiếp của con người.

Theo tờ History, để thực hiện thí nghiệm, 2 nhà nghiên cứu đã tiến hành tiếp cận dây thần kinh thính giác của con mèo sau khi tiêm thuốc gây mê.

Họ "nối" một dây điện thoại vào dây thần kinh thính giác của con mèo. Con mèo trở thành một đầu dây điện thoại và đầu bên kia là hệ thống máy thu ở trong phòng cách âm cách đó khoảng 15 m.

Xong xuôi, Bray bắt đầu nói vào tai của con mèo, lúc này, Wever ở đầu bên kia hoàn toàn nghe rõ những gì người đồng nghiệp nói. Chất lượng âm thanh có độ chính xác cao và con mèo dường như đã trở thành một chiếc "điện thoại" thực sự.

Ảnh minh họa

Hai nhà khoa học đã cố gắng xác định xem phản ứng của dây thần kinh thính giác của con mèo có tương quan với cường độ của sự kích thích hay không. Qua thí nghiệm họ nhận thấy, âm thanh truyền qua tai mèo càng lớn thì cường độ âm thanh trong thiết bị thu cũng lớn theo. Điều này giúp họ trả lời câu hỏi về sự tương quan giữa tần số của dây thần kinh thính giác với tần số của âm thanh.

Thí nghiệm "điện thoại mèo" có thể đã thành công đối với 2 nhà nghiên cứu, tuy nhiên, sau đó con mèo đã chết vì sóng xung kích. Hoạt động nghiên cứu cũng đã bị ngừng lại sau đó. Thời điểm đó, hiệp hội bảo vệ động vật thế giới chưa ra đời nên 2 nhà nghiên cứu hầu như không gặp phải sự phản đối nào.

Về mặt khoa học, nghiên cứu của Ernest Glen Wever và đồng nghiệp được công nhận là đã tạo tiền đề cho sự phát triển của việc cấy ốc tai điện tử đối với y học hiện đại sau này.

Chú mèo tham gia thí nghiệm bị loại bỏ một phần lớn não bộ, chỉ để lại phần cuống não kết nối với tủy sống rồi được gắn vào một chiếc máy chạy bộ để thí nghiệm xác định phần não bộ điều khiển vận động

