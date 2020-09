Nữ sinh vùng quê Nghệ An thi Hoa hậu Việt Nam 2020 để xóa bỏ mặc cảm về chiều cao 1m75

Xuất hiện trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam, thí sinh Lê Thu Trà gây ấn tượng mạnh với chiều cao nổi bật 1m75 và độ tuổi còn rất trẻ. Thu Trà sinh năm 2002, đến từ Đô Lương, Nghệ An. Nữ sinh vừa trải qua kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia.

Lê Thu Trà sở hữu chiều cao 1m75



Những năm tháng học phổ thông, Trà luôn là học sinh cao nhất lớp, tuy nhiên thân hình mảnh khảnh nên thường bị trêu chọc là "cao như cái sào chọc ổi".

Mái tóc dài thướt tha hơn 1m



Nữ sinh đạt chiều cao 1m75 từ đầu năm lớp 12. Cô nàng tâm sự càng lớn dần càng biết trân trọng chiều cao của mình và giờ đây chiều cao ấy là yếu tố giúp nữ sinh tự tin dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Số đo 3 vòng của Thu Trà 85-61-90 cm



Không chỉ sở hữu đôi chân dài 1m12, mái tóc dài trên 1m và gương mặt xinh xắn, Thu Trà còn có thành tích học tập khá ấn tượng. Cô nàng vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với số điểm 25,5, trong đó môn Văn xuất sắc đạt 9 điểm. Trước đó, người đẹp từng đạt 2 giải Nhì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân năm lớp 12.

Gương mặt xinh xắn và làn da trắng



10X tâm sự đã theo dõi các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ hồi còn là học sinh cấp 2 và nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện, thử thách bản thân ở những tầm cao mới.



Hiện tại Thu Trà đang trong thời gian chờ xét tuyển vào đại học. Nữ sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh nhân dân và nguyện vọng 2 là ĐH Kinh tế quốc dân. Trong thời gian chờ đợi kết quả, cô nàng tích cực rèn luyện kỹ năng catwalk và make up cũng như khả năng giao tiếp trước đám đông để sẵn sàng chinh phục Hoa hậu Việt Nam.



Trailer tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020