Nữ sinh ĐH Tôn Đức Thắng và ấp ủ mang dự án cộng đồng tới Hoa hậu Việt Nam 2020

Lưu Thanh Phương, sinh năm 2000, hiện là sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, chuyên ngành Quản trị nhân sự. Nữ sinh cho biết đã ấp ủ dự định thi hoa hậu từ năm ngoái nhưng muốn dành thời gian hoàn thiện bản thân hơn và đến năm nay, cô nàng đã sẵn sàng để chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020

Thanh Phương có lối nói chuyện tự nhiên và khá chín chắn so với tuổi của mình. Cô nàng tiết lộ đến với cuộc thi năm nay với mong muốn thử sức ở một môi trường mới, đầy thú vị và thử thách. Thi hoa hậu chắc chắn sẽ là kỷ niệm ghi dấu trong thời thanh xuân.

Đến với cuộc thi năm nay, nữ sinh tới từ TP.HCM khát khao có cơ hội thực hiện những dự án cộng đồng trong phần thi Người đẹp nhân ái. Cô nàng kỳ vọng có được những trải nghiệm quý giá nhằm lan toả tình yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

"Mục tiêu của em đến với cuộc thi ngoài những danh hiệu cao quý ra thì còn lại những bài học, kinh nghiệm và giá trị mà bản thân em sẽ có được sau khi tham gia. Em hy vọng đây sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của em".



Hình mẫu mà Thanh Phương luôn hướng tới là Hoa hậu H’Hen Niê. Đã theo dõi H’Hen Niê từ những cuộc thi đầu tiên, Thanh Phương luôn ấn tượng với sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trở thành niềm tự hào của Việt Nam ở đấu trường quốc tế.



Thanh Phương tiết lộ khi có dự định thi hoa hậu cũng gặp phải một số ý kiến trái chiều. "Mỗi lần như vậy, em luôn nghĩ về chị H’Hen Niê và câu nói "I can do it, you can do it" giúp em vững tin vào bản thân mình, cố gắng vươn tới những mục tiêu mà mình đã đặt ra cho cuộc thi".







Dù chưa từng dự thi nhan sắc nhưng ở nữ sinh 20 tuổi luôn toát lên vẻ tự tin và thần thái riêng. Cô nàng khi còn đi học từng mạnh dạn tham dự một số cuộc thi thời trang học đường để giúp bản thân thoát khỏi lớp vỏ bọc rụt rè.

Hơn một năm chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2020, Thanh Phương càng tích cực rèn luyện thần thái, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hình thể cũng như là bồi bổ những kiến thức xã hội.

Trước đây nữ sinh có thân hình hơi ốm và mảnh khảnh, những bức ảnh đăng lên mạng Trước đây nữ sinh có thân hình hơi ốm và mảnh khảnh, những bức ảnh đăng lên mạng xã hội cũng từng nhận được nhiều bình luận góp ý khiến Phương mất tự tin. Qua thời gian, 10X dành thời gian tập gym cường độ cao và đi bơi để hình thể săn chắc hơn. có được vóc dáng như ý. Cô nàng cũng rất chăm chỉ nhờ bạn bè giúp đỡ để sửa kĩ năng catwalk.



Nữ sinh ưa chuộng phong cách thời trang tối giản và thanh lịch để phù hợp với thời gian biểu chủ yếu là đi học, miễn sao bản thân luôn cảm thấy thoải mái nhất.

