Ngắm nhan sắc tự nhiên thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 từng dính nghi án thẩm mỹ chiếc mũi 'thị phi'

Trong số dàn thí sinh nổi bật của Hoa hậu Việt Nam 2020 , Đinh Ngọc Thảo Vy (SN 2001, đến từ Buôn Ma Thuột) sở hữu vẻ đẹp riêng và gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt kiêu sa và vẻ đẹp khỏe khoắn.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ tới trầm trồ nhưng một số khác lại tỏ ra hoài nghi cô nàng sở hữu sống mũi cao ảo diệu, thoạt nhìn cứ tưởng can thiệp thẩm mỹ.

Một vài cư dân mạng tinh ý đã nhận ra Đinh Ngọc Thảo Vy từng là thí sinh tham dự cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên đầu năm 2020. Tuy nhiên, nữ sinh bị loại ngang ngay trước thềm đêm chung kết vì BGK cho rằng cô đã can thiệp chỉnh sửa chiếc mũi.

Chính Thảo Vy cũng từng chia sẻ về điều này: "Trước lúc lên sân khấu thi trang phục áo dài có cô BGK vào phòng chờ gặp và hỏi em có sửa mũi không. Em cũng thành thật trả lời là không, nhưng cô ấy đi ra ngoài luôn mà thậm chí không kiểm chứng bằng cách như sờ vào mũi em".



Nửa năm sau khi bị loại ngang đáng tiếc, Thảo Vy lần đầu lên tiếng về sự cố này. "Vy nghĩ rằng chính BTC và BGK cuộc thi cũng có sự hiểu lầm nên mới xảy ra điều đó. Nhưng Vy rất vui vì sau đó BTC đã liên hệ để giải quyết vụ việc theo hướng tốt nhất và đính chính rõ ràng về việc Vy không phẫu thuật thẩm mỹ để giúp Vy có thể tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc khác. Chân thành cảm ơn BTC Hoa Khôi Sinh viên vì điều đó, và qua đó cũng là bài học hay để Vy trưởng thành và mạnh mẽ".

Cô nàng tung bằng chứng là hình ảnh từ thuở nhỏ để thấy chiếc mũi được thừa hưởng gien di truyền từ mẹ. Nữ sinh tới Buôn Ma Thuột chia sẻ câu chuyện đáng tiếc đã qua vừa là bài học cũng là kinh nghiệm để em cố gắng hơn cho hành trình chinh phục Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngoài chiếc mũi cao tự nhiên, Thảo Vy còn sở hữu chiều cao khá tốt, làn da mịn màng với gương mặt đẹp lạ. Cô nàng từng nhiều lần tham gia các cuộc thi nhan sắc cấp trường và tại địa phương.

Hiện tại Thảo Vy đang là sinh viên Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc học, Vy còn chụp mẫu ảnh. Người đẹp khá chăm chỉ tập gym để giữ gìn vóc dáng.



thon gọn, cân đối. Nữ sinh thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện cũng như tích cực chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Hoa hậu Việt Nam 2020.

