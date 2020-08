Tổng hợp những 'học cụ' có 1-0-2 thí sinh mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2020

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 mới được t chức từ ngày 8-10/8. Kỳ thi này được đánh giá là một trong những Kỳ thi THPT Quốc gia đặc biệt nhất trong lịch sử. Bởi, việc tổ chức Kỳ thi Quốc gia trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp là sự nỗ lực rất lớn của không chỉ những người làm công tác tổ chức kỳ thi mà còn đối với chính những thí sinh tham dự kỳ thi. Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đáng lẽ đã được tổ chức vào trung tuần tháng 6, nhưng đã bị rời lịch tổ chức tới tận tháng 8/2020. Việc này vô hình chung đã gây nên ít nhiều áp lực đối với các thí sinh trươc kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh của mình.



Chỉ vài giờ sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, cộng đồng mạng không khỏi thích thú trước hình ảnh được ghi nhận trong phòng thi của các thí sinh. Cùng Tuổi trẻ xã hội điểm qua một vài 'bùa may mắn' đặc biệt nhất nhé.

Tấm bùa may mắn - 'Thần Mòe'



Một trong số những bức ảnh nhận được nhiều sự chú ý nhất của cư dân mạng chính là việc một bạn học sinh đã mang tới tận phòng thi một chú mèo con. Nhiều bình luận để lại dưới bức ảnh cho rằng chú mèo chính là thần may mắn của cô bạn nên mới được đặc biệt chuẩn bị theo. Một số bình luận khác lại hóm hỉnh cho rằng, 'chú mèo biết đáp án - và cô bạn biết tiếng mèo', và đây là lí do cô bạn mang chú mèo tới. Dù không biết chú mèo có được đồng hành với thí sinh này trong suốt thời gian làm bài hay không, nhưng không thể phủ nhận đây chính là một nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp cô bạn này giảm kha khá căng thẳng trước kỳ thi lớn như kỳ thi tốt nghiệp THPT này.



Chiếc bùa may mắn đặc biệt của thí sinh



Niềm tin yêu mãnh liệt với Tổ Quốc



Nếu cô bạn ở trên gửi trọn con tim cho chú mèo của mình, thì cậu bạn này lại đặt niềm tin lớn vào Đất Nước. Tuy không biết việc mang theo lá cờ Tổ Quốc có phải là việc cậu bạn mong muốn đề thi Ngữ văn sẽ vào đề này không, nhưng phần lớn các bình luận dưới tấm ảnh này đều chúc mừng cậu vì Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm chính là văn bản chiếm tới tận 5 điểm trong đề thi Ngữ Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 vừa qua. Tuy nhiên, cậu bạn cần lưu ý cần để đúng chiều cờ nhé!



Cờ Tổ Quốc trở thành 'dụng cụ học tập' của một thí sinh.



Vị thần của mọi cuộc thi - Thần Xoài & Thần Thìa

Nếu theo dõi diễn biến mạng xã hội trong những năm gần đây, trước những kỳ thi lớn, các bức ảnh về tấm hình một quả xoài và mộ chiếc thìa may mắn luôn được hàng nghìn thí sinh chia sẻ. Xoài - Thìa - bỗng chốc trở thành vị thần may mắn của bất kể các cuộc thi từ nhỏ tới lớn: kiểm tra 1 tiết, thi học kỳ. Lẽ dĩ nhiên, Thần Xoài và Thần Thìa cũng sẽ đồng hành cùng các sĩ tử trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Hình ảnh một bạn thí sinh mang theo cả một quả xoài cùng mộ chiếc thìa trong tập tài liệu dự thi của mình khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Chắc chắn, với sự chuẩn bị công phu như này, bạn thí sinh này sẽ nhận được rất nhiều may mắn.



Chia sẻ hình chiếc thìa (muỗng) đã trở thành trào lưu từ 4 năm trở lại đây



Trào lưu này vẫn còn rất 'hot' tới Kỳ thi THPT Quốc gia 2020



Tâm linh không đùa được đâu! Trọn bộ combo may mắn của phụ huynh

Nếu những ví dụ trên cho thấy sự lém lỉnh của tuổi 'nhất quỷ nhì ma', thì bức hình dưới đây chắc chắn đã có sự 'tham vấn' của phụ huynh về việc mang gì đi thi. Ngoài chiếc đồng hồ - vật bất ly thân của các thí sinh, thì cậu bạn còn được chuẩn bị một 'ống' hạt đậu xanh may mắn, chuỗi vòng hạt giúp bình tĩnh trong kỳ thi, thậm chí cả 2 đồng xu âm dương! Sự chuẩn bị này chắc chắn sẽ giúp cậu bạn bình tĩnh và hoàn thành tốt bài thi.



Tổng hợp những 'học cụ' có 1-0-2 thí sinh mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2020

Theo Thùy Dương/SKCĐ