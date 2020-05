Thí sinh Olympia có mức điểm trung bình bao nhiêu sẽ được tuyển thẳng vào ĐH Quốc gia Hà Nội?

Mới đây, trường Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào các trường đại học thành viên năm 2020.



Theo đó, chương tình tuyển sinh 2020 ngoài việc xét tuyển thẳng, xét tuyển và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT thì trường còn đưa ra các quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của riêng trường.



ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thẳng với thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; các thí sinh dự cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ đạt từ 8 trở lên, tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm 3 năm đạt loại Tốt.



Thi sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ đạt từ 8 trở lên cũng được xét tuyển thẳng vào trường.



Học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại trường phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt.



Ngoài ra, để được tuyển thẳng vào trường thì thí sinh phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic, các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

Thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

Đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đoạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm.

Điểm trung bình mỗi học kỳ trong 5 học kỳ và điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển 5 học kỳ đạt từ 8 trở lên, kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

Học sinh hệ chuyên các trường có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được các đơn vị dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học nếu đáp ứng các yêu cầu như trên.

Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại trường phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt, đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐH Quốc gia.

Đoạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm.

Điểm trung bình mỗi học kỳ trong 5 học kỳ đạt từ 8,5 trở lên, điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ đạt từ 9 trở lên, kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

