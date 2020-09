'Trùm cuối' phúc khảo: Thí sinh Hà Tĩnh tăng tổng 22,5 điểm, điểm thi THPT từ sát liệt thành tối đa

Trường THPT Cù Huy Cận

Ông Toàn cũng cho biết, ngoài thí sinh tăng 'sốc' 22,5 điểm, các thí sinh khác nộp đơn xin phúc khảo cũng tăng 12,5 điểm, 0,25 điểm và 01 thí sinh không tăng điểm. Nữ sinh tăng tới 22,5 điểm là em Nguyễn Thị Phương Thảo, cựu học sinh lớp 12A2 tại trường.

Trước khi tiến hành phúc khảo, Thảo dự thi môn Ngữ Văn và tổ hợp KHXH và đạt kết quả: Ngữ Văn 8,25 điểm; Lịch Sử 1,75 điểm; Địa Lý 2,25 điểm; GDCD 2 điểm. Sau khi phúc khảo, điểm số của Thảo thay đổi từ 8,25 thành 8,5 điểm; Lịch sử tăng từ 1,75 thành 9,5 điểm; Địa lý từ 2,25 thành 9,25 điểm. Đáng chú ý, điểm GDCD của Phương Thảo tăng từ 2 điểm thành tối đa 10 điểm.

Phương Thảo và cô giáo chủ nhiệm

“Khi biết mình làm bài tốt mà số điểm rất thấp, nữ sinh này khóc rất nhiều. Nhà trường đã hướng dẫn Thảo làm đơn phúc khảo. Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi, trong đó có 3 năm liền đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử”, ông Toàn nói thêm.

Lý giải về trường hợp của Phương Thảo, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, Thảo đạt kết quả không như mong muốn không phải do lỗi từ hệ thống, mà do thí sinh này đã vô tình ... tô sai mã đề khiến cho kết quả không khớp với đáp án mẫu.

Được biết với số điểm này, Phương Thảo tự tin đăng ký vào Đại học Luật Hà Nội.

