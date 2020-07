Bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình, thi thể 3 mẹ con được phát hiện dưới dòng sông Thương

Tin tức mới nhất ngày 5/7, báo Giao Thông dẫn lại thông tin từ lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang tối cùng ngày cho biết, đơn vị hiện đang phối hợp với Công an TP Bắc Giang điều tra vụ việc thi thể 3 mẹ con nổi trên sông Thương.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều nay, một người dân ở xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang khi đang bắt cua trên sông thì bất ngờ phát hiện 3 thi thể nổi trên sông Thương. Quá sợ hãi, người dân này vội vàng báo cáo vụ việc lên cơ quan công an.

Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang đã cùng Công an TP Bắc Giang trục vớt các thi thể lên bờ.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang đã cùng Công an TP Bắc Giang nhanh chóng có mặt để trục vớt các thi thể lên bờ.

Được biết, khi phát hiện các nạn nhân mặc áo dài màu đỏ, trên thi thể người mẹ buộc chặt bé gái sát người, cạnh đó là thi thể bé trai.





Liên quan đến vụ việc, một cán bộ UBND xã Đồng Sơn xác nhận với Zing và cho biết, sau đó 3 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Qua xác định, danh tính 3 thi thể gồm: người mẹ 36 tuổi cùng con trai 4 tuổi và con gái 1 tuổi (trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Nơi xảy ra vụ việc.

Đến tối 5/7, gia đình và người thân đã đã tới bệnh viện để nhận thi thể. Công an địa phương đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể 3 mẹ con cho gia đình để mang về lo hậu sự.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Theo một cán bộ xã Đồng Sơn, trước đó vào sáng 4/7 người mẹ đã gửi xe máy ở nhà một người thân rồi đưa 2 con đi mất tích. Khi đó, gia đình còn nhận được tin nhắn xin lỗi từ người mẹ.



