Xót xa thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên thùng rác ven đường

Tin tức mới nhất ngày 9/9, VTC News dẫn lại lời ông Lê Trí Dũng - Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác.

Theo thông tin ban đầu từ báo Theo thông tin ban đầu từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong thùng rác ở đường 437 (xã Trung An) nên vội vàng báo công an.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai những người xung quanh để điều tra vụ việc. Kết quả cho thấy, bé gái sơ sinh chỉ mới tử vong không lâu.





Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND xã Trung An nhấn mạnh, Công an huyện Củ Chi đến thời điểm hiện tại vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh người đã bỏ thi thể bé gái.



Mới ngày 18/8 vừa qua, một bé sơ sinh cũng bị bỏ rơi giữa hai khe tường tại khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội). May mắn thay, cháu bé đã được người dân xung quanh và lực lượng cứu hộ đục tường cứu trong tình trạng không quần áo và còn nguyên dây rốn.

Khi được đưa đến khoa Sơ sinh- Bệnh viện Xanh Pôn, bé sơ sinh trong tình trạng tỉnh, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh tốt và có phản xạ bú, trên người nhiều vết chày xước. Sau 3 tuần điều trị, Sức Khỏe của bé đã hoàn toàn ổn định, không phải dùng thuốc, tự bú bình và chơi rất ngoan, đủ điều kiện xuất viện và được gia đình đến đón.



Tại Hà Nội từng xảy ra vụ việc bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

