Thi thể Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3

Theo nguồn tin từ VTC News, chiều ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Chủ tịch UBND Huyện Phong Điên - ông Nguyễn Văn Bình.

Được biết ông là một trong số 13 cán bộ chiến sĩ đã lên đường đến thủy điện Rào Trăng 3 để cứu hộ cứu nạn 10 công nhân mất tích tại đây. Khi đang trên đường tiếp cận địa điểm các nạn nhân gặp nạn , ông Bình cùng 12 cán bộ chiến sĩ khác đã nghỉ chân tại tiểu khu 67 thuộc xã phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thi thể thứ 7 được tìm thấy là của chủ tịch UBND huyện Phong Điền

Không may thay, trạm kiểm lâm nơi đoàn cứu nạn của ông Bình lưu trú lại bị đất đá vui lấp khiến cả 13 người đều bị mất tích không một dấu vết.

Được biết ông Nguyễn Văn Bình mới vừa được giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phong Điền vào hồi tháng 9/2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã khoanh vùng các định được vị trí trọng tâm cần tìm kiếm tại tiểu khu 67. Đoàn công tác cũng đã tổ chức lực lượng và phương tiện đến tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian nhanh nhất có thể.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành gấp rút

Đến nay đã huy động được hơn 300 người tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, gồm các lực lượng: Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Bộ Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Sở Giao thông - Vận tải và một số cơ quan chuyên môn khác.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được triển khai gấp rút.

Vụ sạt lở đất tại Rào Trăng 3

Theo Phương Hoa/SKCĐ