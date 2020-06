Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ biến dạng trên đường bên cạnh chiếc xe gắn máy

Tin tức mới nhất ngày 28/6, báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh dẫn lại thông tin từ Công an TP Thuận An ( Bình Dương ) cho biết, đến sáng nay đơn vị vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến đôi nam nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng rạng sáng ngày 28/6 trên đoạn đường Mỹ Phước-Tân Vạn (khu vực qua phường Thuận Giao, TP Thuận An) người dân bất ngờ phát hiện 2 người nằm bất tỉnh trên đường.

Hiện trường vụ việc.

67K1-689.41. Khi tới gần, họ phát hiện 2 người này gồm 1 nam, 1 nữ đều đã tử vong , thi thể biến dạng trên đường cạnh chiếc xe máy mang biển số

Cũng tại hiện trường, cả 2 thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy đều nằm trên làn đường dành cho xe ô tô và sát giải phân cách. Sau khi quan sát, nhiều người cho rằng có thể 2 người này khi đang di chuyển trên đường thì bị xe có trọng tải lớn cán qua rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Chặn (40 tuổi, quê ở An Giang) và chị Lê Thị Thu Hiền (35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh).



Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera trên đường để truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

