Thi thể mỹ nhân Ashina Sei được tìm thấy tại nhà riêng, nghi vấn có quan hệ với cố tài tử Miura

Trước tin tức về cái chết đột ngột của Ashina, cư dân mạng đều vô cùng bàng hoàng và xót xa. Trên mạng Trước tin tức về cái chết đột ngột của Ashina, cư dân mạng đều vô cùng bàng hoàng và xót xa. Trên mạng xã hội , nhiều người bày tỏ họ không thể tin vào mắt mình trước thông tin mà báo chí đăng tải. Ashina Sei là mỹ nữ sinh năm 1983, sở hữu gương mặt sắc sảo, thần thái khí chất cùng thân hình gợi cảm. Cô tham gia làng giải trí với vai trò người mẫu năm 2002, sau đó cô lấn sân sang điện ảnh trở thành diễn viên và gặt hái được nhiều thành tựu. Từ 2002 đến nay, Ashina đã có 18 năm trong nghề. Một số bộ phim mà Ashina góp mặt có thể kể đến vai cô gái trong Silk (2007), Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki (vai Hime), Bloody Monday (2010), Perfect World (2018),....

Mỹ nhân xấu số sinh năm 1983

Đáng chú ý hơn, Ashina có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với cố tài tử Haruma Miura - người cũng khiến fan toàn châu Á sốc nặng khi anh quyết định tự vẫn hồi tháng 7, để lại sự nghiệp dang dở. Ashina và Haruma từng là bạn bè, bạn diễn với nhau trong bộ phim đình đám Bloody Monday. Sự ra đi lần lượt của 2 người khiến các fan của bộ phim đau đớn và xót xa.

Hình ảnh trích trong bộ phim Bloody Monday

Nguyên do đằng sau cái chết liên tiếp của mỹ nhân và tài tử xứ hoa anh đào khiến người dân Nhật Bản không khỏi đặt ra câu hỏi chuyện gì đang xảy ra phía sau những hào quang của làng giải trí?

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ