Hãi hùng phát hiện người đàn ông tử vong trong chuồng bò, thi thể phân hủy bốc mùi nghiêm trọng

Tin tức mới nhất ngày 21/1, Zing đưa tin, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong chuồng nuôi bò xảy ra ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.





Được biết, vào khoảng 16h ngày 20/11, anh Nguyễn Hòa Hiệp (SN 1974, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) khi đi làm ruộng ngang qua một chuồng bò của người dân ở ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây thì phát hiện có mùi thối lạ và nồng nặc.



Đến khi lại gần kiểm tra, anh Hiệp hốt hoảng phát hiện một người đàn ông đã tử vong ở trong chuồng bò. Đáng sợ hơn, thi thể người đàn ông này đang trong quá trình phân hủy. Anh Hiệp vội vàng báo vụ việc lên công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân sự việc.

Kết quả bước đầu cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu tử vong từ nhiều ngày trước.

Liên quan đến vụ việc, người dân địa phương cũng cho biết, nạn nhân khoảng 50 tuổi. Người đàn ông này đến từ Bình Dương và đến đây làm ăn, sinh sống bằng nghề mở trang trại nuôi bò thịt.

Đến sáng 21/11, công an huyện Đức Hòa đã thông báo tìm địa chỉ, gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ