Kinh hoàng phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trong rừng tràm

Tin tức mới nhất ngày 29/11, theo báo SGGP thông tin, Công an phường 4 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người đàn ông đang phân hủy ở trong rừng tràm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 28/11, một số người dân vào lấy nấm ở trong khu vực rừng tràm (khu phố 3, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thì bất ngờ phát hiện một thi thể.

Nơi phát hiện thi thể

Bước đầu xác định, thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi. Khi được người dân phát hiện, thi thể đang trong tình trạng phân hủy, nằm sấp dưới một mương nước, nằm sâu ở phía trong rừng trồng tràm.

Trên thi thể là bộ quần áo thể thao xanh, áo sọc, tay phải người này có nẹp vít. Ngay lập tức, người dân đã thông báo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an TP Đông Hà đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, chị L.T.N.B (SN 1973, trú khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà) đã đến nhận diện nạn nhân. Theo chị B., nạn nhân là anh L.V.P (SN 1970, trú thôn Vĩnh An, Cam Hiếu, Cam Lộ).

Chị B. cũng cho biết, nạn nhân là người có thần kinh không bình thường, hay bỏ nhà đi lang thang và nhiều ngày qua vẫn chưa thấy trở về.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Đông Hà tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ