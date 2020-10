Kinh hoàng phát hiện thi thể nam giới trong bụi cỏ, bụng và cổ có nhiều vết thương nghi bị sát hại

Tin tức mới nhất ngày 10/10, thông tin nhanh với PV Người Đưa Tin vào sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ) cho biết, trên địa bàn mới phát hiện thi thể một nam thanh niên ở ven đường, nghi bị sát hại.



Theo đó, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm ở một bụi cỏ ven đường trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn thôn Dõng.

Hiện trường vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 9/10, khi đi qua khu vực này một dân thôn Dõng (xã Lương Sơn) bàng hoàng phát hiện một nam giới đang nằm bất động ở bụi cỏ. Kiểm tra phát hiện người này đã tử vong, người dân vội vàng báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã đã cử người đến bảo vệ hiện trường để để công an huyện Văn Chấn và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi.



Khi phát hiện, nạn nhân vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, ở bụng và cổ có nhiều vết thương nghi bị Khi phát hiện, nạn nhân vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, ở bụng và cổ có nhiều vết thương nghi bị sát hại . Khu vực phát hiện thi thể là nơi hoang vắng, cách xa khu tập trung đông dân cư.



Phát luật Plus thông tin, danh tính nạn nhân được xác định là G. A. L. (SN 1999), trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), làm lao động tự do. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được bàn cho Phát luật Plus thông tin, danh tính nạn nhân được xác định là G. A. L. (SN 1999), trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), làm lao động tự do. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được bàn cho gia đình vào rạng sáng 10/10 để lo hậu sự.



Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



