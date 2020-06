Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên trong nhà vệ sinh công cộng gần BX Mỹ Đình

Theo thông tin ban đầu chiều 23/6, người dân quanh khu vực bến xe mỹ đình đã bàng hoàng phát hiện một thi thể nam thanh niên trong nhà vệ sinh công cộng nằm cạnh phía sau bến xe Mỹ Đình, (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nhà vệ sinh công cộng nơi phát hiện thi thể

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương. Lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc.



Thông tin về sự việc, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay đã nhận được phản ánh vụ việc. Tuy nhiên, vị Giám đốc này cho hay thi thể này được phát hiện phía sau và nằm ngoài khuôn viên bến xe.

Còn tại hiện trường, cơ quan chức năng đang tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ làm rõ vụ việc.

Một vị lãnh đạo công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu không thể hiện dấu hiệu của án mạng. "Nạn nhân tử vong nhiều khả năng do sốc ma túy", vị lãnh đạo nhận định.

Rất đông người dân hoang mang khi chứng kiến sự việc

Vụ việc khiến nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường vô cùng hoang mang sợ hãi. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



Trước đó chiều 10/6, trên địa bàn xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xảy ra vụ việc nữ chủ quán cà phê tử vong trong nhà vệ sinh, nghi do bị sát hại.



Nạn nhân là chị Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Trước đó chị Nguyệt tới địa bàn xã Hòa Khánh Đông để tìm thuê mặt bằng ven Đường tỉnh 825 Nạn nhân là chị Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Trước đó chị Nguyệt tới địa bàn xã Hòa Khánh Đông để tìm thuê mặt bằng ven Đường tỉnh 825 kinh doanh quán cà phê.



Chị N.T.Y.T. (32 tuổi) - một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân cho biết, khoảng 9h sáng, chị đến quán cà phê rủ chị Nguyệt đi ăn sáng, tuy nhiên, chị gọi nhiều lần vẫn không thấy chủ quán cà phê này mở cửa nên nghi có chuyện chẳng lành.



Chị T. hô hào hàng xóm giúp cắt khóa phá cửa thì phát hiện chị Nguyệt tử vong trong nhà vệ sinh trong tư thế bị trói. Qua kiểm tra phát hiện 2 chiếc nhẫn vàng cùng sợi dây chuyền vàng nạn nhân vẫn thường đeo hàng ngày cũng đã biến mất.



Công an huyện Đức Hòa sau đó cũng đã nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị giết, cướp tài sản.

