Thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã được đưa ra khỏi rừng

Theo Báo Công an TP Đà Nẵng, thi thể nạn nhân này được phát hiện ở khu vực dưới thủy điện Rào Trăng 3. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền chở thi thể về lòng hồ thủy điện Hương Điền (xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Thi thể nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi rừng

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng nay, lực lượng Công an đã đi từ lòng hồ thủy điện Hương Điền để tiếp cận hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Ngay sau khi nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi rừng thì lực lượng chức năng nhanh chóng đưa 19 người công nhân khác men theo đường sông về lòng hồ thủy điện Hương Điền. Hiện lực lượng cứu hộ đã đón và đưa số người này về trụ sở Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 (khu An Cựu City, TP Huế) để chăm sóc y tế.

Các nạn nhân may mắn sống sót cũng được đưa ra khỏi nơi nguy hiểm

Ở một diễn biến liên quan, sáng nay (14/10), trực thăng của Sư đoàn 372 đã bay vào khu vực tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ để tìm kiếm những người mất liên lạc liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn những người mất tích. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ khác đang mất liên lạc khi đi vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu nạn.

Cận cảnh nơi 13 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng