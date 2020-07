Tìm chỗ đi vệ sinh thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà hoang

Theo Công an nhân dân, ngày 19/7, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang phối hợp Công an xã Long An đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong căn nhà không có người ở.

Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, một người đàn ông đi vào một căn nhà hoang cạnh QL1A thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành) để đi vệ sinh.



Công an khám nghiệm hiện trường

Khi bước vào đây, người này tá hỏa phát hiện thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang ở trần, mặc quần đùi nằm dưới nền gạch. Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh, bốc mùi nồng nặc.



Ngay sau khi phát giác sự việc, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Châu Thành đã có mặt khoanh vùng hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời điều tra vụ việc.

Người dân tập trung theo dõi sự việc

Người dân nơi đây cho biết thêm, căn nhà này không có người ở đã nhiều năm nay. Trước đó, chủ cũ của căn nhà này đã sang lại cho một người khác nhưng không thấy ai đến ở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của Pháp luật và xác minh danh tính nạn nhân.

Rạng sáng ngày 19/7, người dân đi đường phát hiện 1 người thanh niên đã tử vong nằm giữa đường (đoạn qua Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau).



Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó, có những vết thương nghiêm trọng ở cổ, đầu.

Danh tính người này được xác định là Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, ngụ ấp Bà Bèo, xã Lương Thế Trân) là nhân viên 1 công ty thủy sản ở TP Cà Mau.



Sau khi nhận được tin, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhận định bước đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu do Sau khi nhận được tin, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhận định bước đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu do tai nạn giao thông

Theo Hà Ly/SKCĐ