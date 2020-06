Thi thể người phụ nữ cháy đen trong công viên: Vay tín dụng đen quá nhiều tiền, không thể chi trả

Tin tức mới nhất ngày 27/6, VTC News dẫn lại thông tin từ Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan đang tiến hành điều tra nguyên nhân một người phụ nữ chết cháy trong công viên công viên An Hòa, phường An Bình, TP Rạch Giá.



Trước đó, vào khoảng 19h tối 26/6, người dân ở phường An Bình, TP Rạch Giá bất ngờ phát hiện có một đám cháy dữ đội tại bãi cỏ thuộc công viên An Hòa. Khi tới gần tìm hiểu, người dân thấy khói lửa bốc lên dữ dội từ chiếc xe máy.

Chiếc xe máy bốc cháy trong công viên.



Chưa dừng lại ở đó, cách đó khoảng 5 mét người dân còn phát hiện thêm một thi thể người phụ nữ đã bị cháy đen. Ngay lập tức, mọi người đã thông báo vụ việc lên chính quyền địa phương.



Khi nhận được tin báo, Công an phường An Bình và Công an TP Rạch Giá đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo Công Lý, danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị P.H. (50 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá). Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao thi thể bà H. cho Theo Công Lý, danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị P.H. (50 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá). Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao thi thể bà H. cho gia đình để lo an táng.

Thi thể người phụ nữ cháy đen.



Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, thời gian gần đây bà H. có vay Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, thời gian gần đây bà H. có vay tín dụng đen rất nhiều tiền, không có khả năng chi trả. Tuy nhiên, họ không dám chắc chắn liệu đây có phải là lý do dẫn đến vụ việc này hay không.



Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

