Kinh hoàng thi thể người phụ nữ đang phân hủy được phát hiện treo cổ sau kho xăng dầu

Tin tức mới nhất ngày 2/11, báo Giao Thông dẫn lại thông tin từ một lãnh đạo phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La ) sáng cùng ngày cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể của một nữ giới trong tình trạng treo cổ.



Cụ thể, vào khoảng 12h trưa ngày 1/11, một cán bộ thuộc Tiểu đoàn huấn luận cơ động (Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La) khi đi vào khu rừng gần đơn vị ở phía sau kho xăng dầu Bó Ẩn (tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La) liền tá hỏa phát hiện một người phụ nữ đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

Khu vực phát hiện thi thể



Ngay lập tức, người này đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của thành phố Sơn La đã nhanh chóng tới hiện trường, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.



Theo xác minh ban đầu, người này đã tử vong được 7-8 ngày, thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy và bốc mùi. Liên quan đến vụ việc, theo lãnh đạo phường Quyết Tâm, thời điểm phát hiện thi thể kiểm tra trên người nạn nhân có đầy đủ điện thoại và giấy tờ tùy thân.



Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Th. M. (SN 1972, trú tại khu phố 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên).



Sau khi tiến hành xong các thủ tục pháp y, thi thể đã được bàn giao cho Sau khi tiến hành xong các thủ tục pháp y, thi thể đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.



