Hoảng hốt phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy bốc mùi trong căn nhà hoang, nghi bị sát hại

Tin tức mới nhất ngày 16/11, tờ Tổ Quốc dẫn lại thông tin từ Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ đang phân hủy trong ngôi nhà hoang.



Được biết, người phụ nữ này được báo mất tích mấy ngày trước, thi thể được phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang ở ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ (Cái Nước). Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Cái Nước cũng đã xác nhận và cho biết, đang tiến hành điều tra vụ việc.

Ảnh minh họa



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 15/11, một số người dân đi câu cá bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối phát ra nồng nặc từ một căn nhà bỏ hoang. Đến khi vào kiểm tra, họ hoảng hốt phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.



Nhanh chóng, vụ việc được người dân trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Cái Nước đã có mặt, phong tỏa hiện trường và thu thập thông tin để điều tra.



Theo CAND đưa tin, danh tính nạn nhân được xác định là chị T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước). Trước đó, vào ngày 12/11 Theo CAND đưa tin, danh tính nạn nhân được xác định là chị T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước). Trước đó, vào ngày 12/11 gia đình chị D. đã trình báo cơ quan chức năng về việc con gái bị mất tích và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.



Nhiều người đồn đoán, trước khi mất tích chị D. có mang rất nhiều nữ trang. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, số lượng nữ trang bao nhiêu thì Công an đang xác minh.

“Chị này không phải tử vong do bệnh lý. Chúng tôi đang tập trung khoanh vùng một số người trong diện nghi vấn”, một cán bộ điều tra chia sẻ với Zing



Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo TN/SKCĐ