Thi thể thứ 13 đã được tìm thấy trong vụ sạt lở đất đá tại thủy điện Rào Trăng 3

Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 vừa cho biết đã tìm thấy được thi thể của 13 cán bộ gặp nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 12/10. Trong đó có thi thể của Thiếu tướng Nguyễn văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và ông Nguyễn Văn Bình - tân Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Được biết, trong đoàn cứu hộ gặp nạn tại tiểu khu 67 có tổng cộng 11 người của quân đội và 2 người thuộc cơ quan dân sự.

13 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong lớp đất bùn tại Rào Trăng

Vào trưa nay 15/10, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí gặp nạn của 13 cán bộ chiến sĩ và tiến hành khoanh vùng trọng điểm, khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân . Hàng trăm chiến sĩ và các phương tiện cứu hộ đã được huy động đến hiện trường và gấp rút tìm kiếm.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức chung lễ truy điệu chung cho 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại Bệnh viện Quân y 268.

Cuộc họp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá tại Rào Trăng 3

Trong khi đó, đối với 16 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, đến chiều ngày 15/10, lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp tuyến đường bộ lên thủy điện Rào Trăng 3, nhằm khai thông để sớm đưa phương tiện cơ giới vào tham gia công tác tìm kiến, cứu hộ cứu nạn.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định có khả năng 16 công nhân gặp nạn tại Rào Trăng 3 này đang mất tích dưới lòng hồ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện hồ thủy điện Rào Trăng 3 mới hoàn thành được khoảng 70%, hồ vẫn chưa tích nước và chưa đi vào hoạt động.

16 công nhân mất tích vẫn đang được tích cực tìm kiếm

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị được giao trách nhiệm tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích. “Dự báo trong ngày mai 16/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn nên việc tổ chức tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn. Do đó các lực lượng, đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

Trước đó, trong số 17 công nhân gặp nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã có 1 người được lực lượng cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận bằng đường thủy và đưa ra ngoài.

Tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 2

