Kinh hãi lời khai của người mẹ 19 tuổi bỏ thi thể con sơ sinh đang phân hủy trong chiếc balo

Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng cặp đôi nam nữ cầm dao đuổi chém người đi bộ ngay giữa đường

Đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực xảy ra trong chiều ngày 9/7. Một người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè đường Hồng Bàng, quận 6, TP HCM thì bất ngờ bị chém từ phía sau. Nhiều người bày tỏ kinh ngạc với sự manh động này