Thị trưởng say xỉn nằm trong quan tài giả chết để né cảnh sát do vi phạm lệnh phong tỏa

Theo Daily Mail, ông Jamie Rolando Urbina Torres, thị trưởng của thị trấn nhỏ có tên là Tantara, thuộc miền nam Peru đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi vi phạm lệnh phong tỏa, trốn ra ngoài tụ tập, nhậu nhẹt cùng bạn bè.

Theo cảnh sát địa phương, khi họ đến thì phát hiện ông Jamie Rolando Urbina Torres đang nằm trong quan tài, trên mặt đeo khẩu trang, mắt nhắm tịt. Cảnh sát cũng cho9 biết, ông này đã vi phạm lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, khi cố tình gặp gỡ bạn bè và uống rượu. Thời điểm cảnh sát đến bắt giữ, ông thị trưởng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Tuy nhiên, đã nhiều ngày qua nhưng cảnh sát địa phương không tiết lộ nơi ông thị trưởng và bạn bè đến uống rượu. Và tại sao lại có chiếc quan tài tại nơi họ nhậu nhẹt cùng nhau?

Ông thị trưởng được phát hiện nằm trong quan tài

Trước đó, ông Jamie Rolando Urbina Torres từng bị người dân địa phương chỉ trích về việc trì hoãn các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Peru đã ban hành lệnh phong tỏa từ 66 ngày trước. Những người chỉ trích cho rằng, ông Urbina Torres chỉ có mặt tại thị trấn trong 8 ngày kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Ngày 9/5, tại một cuộc họp, giới chức trách địa phương đã chỉ trích ông này khi ông viện cớ không thiết lập địa điểm cách ly tập trung khẩn cấp.

Ngoài ra, ông này còn bị chỉ trích vì không có biện pháp kiểm dịch và cách ly người dân từ nơi khác đến thị trấn nhằm phòng ngừa dịch bệnh.

Được biết, Peru là một trong những quốc gia châu Mỹ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do COVID-19 gây ra. Peru hiện ghi nhận 108.769 ca nhiễm Covid-19 và 3.148 ca tử vong . Brazil trở thành vùng dịch thứ 3 trên thế giới với 310.087 ca nhiễm và 20.047 ca tử vong.

