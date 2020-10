Thiago Alcantara là lý do HLV Klopp không tống khứ Adrian

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tài xế say rượu lái xe ô tô gây tai nạn kéo lê xe SH trên đường Xã Đàn bị người dân vây bắt

Theo thông tin người dân ghi nhận tại hiện trường thì tài xế say xỉn đâm vào người đi đường khi bị xe SH chặn đầu thì húc kéo lê từ Xã Đàn về tới 230 khâm thiên tới khi kẹt vào xe buýt mới dừng lại.