Thích mê đường hoa tường vi đẹp như mơ giữa lòng Hà Nội, sống ảo mệt nghỉ vẫn muốn quay lại

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, con đường hoa tường vi đẹp như mơ đang thu hút rất nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh sống ảo. Con đường chỉ kéo dài khoảng 200m nhưng hai bên đường đều rợp xanh bóng mát, trồng tới 100 gốc tường vi nở rực đón hè.

Con đường hoa tường vi này nằm ở Công viên Thực vật cảnh Việt Nam thuộc xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ông Đào Mạnh Hùng, chủ công viên này cho hay: "Đây là những cây lớn, đã được trồng và chăm sóc khoảng 13-15 năm. Tường vi ở đây mới cho ra hoa khoảng 1 tuần nay và đang là thời điểm hoa nở đẹp nhất." Con đường hoa tường vi sẽ nở liên tục cho tới tận tháng 9, du khách tha hồ tới đây tham quan, sống ảo thỏa thích.

Tường vi thuộc cây thân gỗ nhỏ, nhiều cánh, hoa nở rộ từ đầu hè tới tận cuối mùa thu. Hoa nở từng chùm ở ngọn, mỗi chùm có khoảng 5-7 bông hoa xinh xắn. Kể từ đầu tháng 6, hàng trăm nụ hoa tường vi đã bung nở rực rỡ, tạo nên một cảnh sắc lung linh tuyệt trần, đẹp tựa như mơ.

Bạn Trần Nhật Anh tâm sự: "Tôi rất thích hoa, mới vài ngày trước có theo dõi trên một vài nhóm nhiếp ảnh thì thấy hoa tường vi đã bắt đầu nở tại đây nên phải qua đây chụp hình. Quả thực có đến mới thấy rằng hàng cây mang một vẻ đẹp rất lãng mạn, mang phong cách rất châu Âu".

Từng khóm hoa tường vi nở rộ đón hè, từng chùm hướng lên cao, cứ rực rỡ đung đưa theo gió, bất chấp cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Tuy rực rỡ đến vậy nhưng những cánh hoa này rất đỗi mỏng manh, chỉ khẽ chạm là những đáo hoa tường vi đã vội lìa cành.

Vào những ngày nắng nhẹ, con đường hoa tường vi bung nở tươi thắm làm mê mẩn lòng người. Dù có đứng ở góc nào, ta cũng có thể cảm nhận được sự thư thái, an yên, dịu dàng, tựa chốn bí mật tránh khỏi tiết trời nóng nực ngày hè. Dưới những tán hoa tường vi chớm nở, giới trẻ tha hồ sống ảo với đủ mọi góc hình, chỉ cần chụp đại cũng được pô ảnh ăn ý.

Theo Linh Chi/SKCĐ