Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung, khiến 1 người chết và hơn 30 người bị thương

Thông tin về đường di chuyển của bão số 5 , theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão nên các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-300 mm.

Trong ngày và đêm nay 19/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bên cạnh đó, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; có nơi trên 120mm/24h. Từ đêm mai (20/9) mưa sẽ giảm dần. Tuy nhiên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề đến các tỉnh miền Trung . Cụ thể, theo báo cáo ban đầu của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì tính đến 17h ngày 18/9, bão số 5 đã làm 1 người chết, 1 người mất tích và 31 người bị thương.

Bão số 5 khiến 1 người tử vong

Theo đó, 1 người tử vong do bão số 5 là anh Lương Văn T. - công nhân của Công ty Thịnh Vượng đang thi công đường cao tốc tại Thừa Thiên Huế thì bị cây đổ đè vào người. 1 người mất tích là chị Hồ Thị Ng. ở A Bung, Tà Rụt, Đắk Krông.



Bão số 5 còn khiến 1.824 nhà dân bị tốc mái (Thừa Thiên Huế: 1.664, Quảng Trị: 85, Hà Tĩnh: 75). Đáng chú ý, Quảng Bình có 12 bản ở 3 xã (huyện Minh Hóa, Bố Trạch) bị cô lập do mưa lũ. Thừa thiên Huế có 15 tàu cá neo đậu tại bến bị sóng đánh chìm.

