Thiệt hại về người sau bão số 5, Thừa Thiên - Huế lên kế hoạch trồng hệ thống cây chống chịu gió bão

Sáng 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi kiểm tra công tác khắc phục hệ thống cây xanh bị đổ gãy do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Cụ thể khi bão số 5 đi qua Thừa Thiên - Huế đã đốn đổ nhiều cây xanh tại tỉnh thành này đã khiến có trường hợp người dân thiệt mạng khi bị cành cây rơi trúng người cũng như thiệt hại về mỹ quan đô thị.

Cây xanh gãy đổ đã để lại thiệt hại lớn cho Thừa Thiên - Huế

Tại buổi kiểm tra, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu lãnh đạo TP. Huế, Trung tâm Công viên cây xanh Huế và các đơn vị liên quan cần có đánh giá thấu đáo, nghiên cứu trồng hệ thống cây xanh công cộng theo hướng bền vững, chống chịu được với gió bão.

Bão số 5 đã khiến lượng lớn cây xanh trên địa bàn bị đổ gãy, hư hại, và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng đây là bài học quý giá để đánh giá lại công tác quản lý và bảo vệ cây xanh trong thời gian qua. Từ đó có thể chọn ra những loại cây phù hợp hơn đối với khí hậu và cảnh quan của Huế để trồng thay thế. Một số loại cây không phù hợp dù chưa có dấu hiệu đổ hay gãy nhưng cũng sẽ được xem xét thay thể để tránh những thiệt hại về sau.

Buổi kiểm tra của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trước tình hình này, trung tâm Công viên cây xanh có nhiệm vụ kiểm tra khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ gây nguy hiểm.

UBND TP. Huế và các đơn vị liên quan hiện đã vào cuộc khẩn trương rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ các cây xanh đang được phân cấp quản lý. Điều này áo dụng với cả cây xanh nằm trong các khu vực công cộng khác của địa phương như: cơ quan, công sở, trường học, Bệnh viện

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị để được hướng dẫn về quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú ý công tác gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây không bị nghiêng ngả, gãy, đổ khi có gió lớn là một trong những nhu cầu cấp thiết hiện tại của tỉnh.

Thay thế hệ thống cây xanh phủ hợp sẽ giúp người dân an tâm hơn khi bão về

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc sớm, chủ động của các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang, Trung tâm Công viên cây xanh Huế và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội trong việc khắc phục hậu quả của bão.

“Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc khắc phục hậu quả của bão số 5 là đáng ghi nhận và cần được thực hiện bền bỉ, liên tục để sớm trở lại trạng thái bình thường, vì một môi trường xanh- sạch- sáng của Huế vốn có", Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ thêm.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ