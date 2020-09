Thiều Bảo Trâm khoe ảnh được chúc mừng sinh nhật, ai ngờ bị hớ nặng với dòng chữ "Trâm yêu Tùng"

Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm là cặp đôi khiến người ta nghĩ ngay đến loạt tin đồn hẹn hò. Dù cặp đôi đã nhiều lần bị người hâm mộ soi bằng chứng đi du lịch cùng nhau, diện đồ đôi, thế nhưng cả hai chưa lần nào công khai lấy 1 lời.

Couple Tùng - Trâm được fan "ship" hết mực

Nhân ngày sinh nhật của mình, Thiều Bảo Trâm đã chia sẻ hàng loạt lời chúc ngọt ngào từ fan lên Instagram story cá nhân. Nhưng đáng chú ý hơn cả là một hình ảnh lời chúc của fan mà cô nàng chia sẻ lại có dòng chữ "lạ" ở cuối góc: "Trâm yêu Tùng".

Có lẽ bởi cô nàng đang mải chìm đắm trong hạnh phúc được fan chúc mừng mà quên béng mất check kĩ trước khi đăng tải. Ngay khi nhận ra điều này, nữ ca sĩ đã nhanh tay xoá bức ảnh coi như chưa có gì xảy ra. Thế nhưng, tốc độ xóa của Thiều Bảo Trâm đã thua cư dân mạng bởi rất nhiều fan đã kịp chụp lại được khoảnh khắc ấy và chia sẻ rầm rộ. Có người thì hóm hỉnh bình luận rằng: "Tôi sẽ không nói là chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, Sơn Tùng M-TP đâu!".

Story có dòng chữ do Thiều Bảo Trâm đăng tải

Mới đây, Sơn Tùng M-TP cũng vừa khiến fan "hớ" nặng khi đăng tải khoảnh khắc tình cảm của bố mẹ kèm dòng trạng thái: "Nhớ bố mẹ". Có vẻ nỗi nhớ này bắt nguồn từ việc nhiều năm nay, sau khi bước vào con đường nghệ thuật, Sơn Tùng đã sinh sống và làm việc tại TP.HCM còn gia đình anh vẫn ở Thái Bình. Ngay lập tức, nỗi niềm của Sơn Tùng đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng và những người con xa nhà. Dưới bài đăng, một vài ý kiến còn liên tục ngưỡng mộ trước tình cảm mà nam ca sĩ dành cho gia đình





Bức ảnh kèm dòng caption "Nhớ bố mẹ" nhói lòng của Sơn Tùng





Thế nhưng nhiều fan chưa kịp đọc kĩ caption đã vội vào chúc mừng Sơn Tùng vì tưởng đây là ảnh của anh và nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Có thể thấy cộng đồng fan của cả hai đã sốt ruột tới mức nào để mong tới ngày cả hai chính thứ công bố và về chung một dinh thì lại càng mừng.

Fan được dịp mừng hụt

Không chỉ bị cộng đồng mạng gán ghép mà ngay cả những đồng nghiệp trong giới showbiz cũng đã "hùa theo" trào lưu ghép đôi này. Thời gian vừa qua Thiều Bảo Trâm đã có cơ hội xuất hiện trên truyền hình và MC Trấn Thành đã không dưới một lần nhắc đến tên Sơn Tùng. Chàng MC còn tag hẳn Sơn Tùng vào ảnh Thiều Bảo Trâm ôm cổ anh để... "trả thù" cho bức ảnh Sơn Tùng ôm Hari Won năm nào.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ