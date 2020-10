Tội ác ớn lạnh của thiếu niên 13 tuổi: Đâm chết bé gái 10 tuổi vì xâm hại bất thành

Đội pháp y nhanh chóng vào cuộc điều tra, tổ chức giám định pháp y. Cơ quan chức năng kết luận, nạn nhân bị đâm 7 nhát và tử vong do mất quá nhiều máu.

Nơi phát hiện Tiểu Kỳ

Lúc này, gia đình bắt đầu chia nhau đi tìm nhưng không thấy tung tích cô bé đâu nên đã trình báo cảnh sát. Đến khoảng 19h, thi thể Tiểu Kỳ được phát hiện ở bãi cỏ cách nhà khoảng 100 mét. Đây là bãi cỏ mà Tiểu Kỳ hay đi bộ qua. Đi qua cánh đồng rồi rẽ vào con đường mòn, tiếp tục đi thêm 2 - 3 phút nữa là về đến nhà.

Tại hiện trường cảnh sát phát hiện nhiều vết máu xung quanh ngôi nhà cách đó khoảng 20 mét. Từ bằng chứng thu thập được, cảnh sát nhận định đây là một vụ hiếp dâm, giết người. Cảnh sát khoanh vùng nghi phạm và xác định đối tượng tình nghi lớn nhất là đứa trẻ họ Thái. Vào thời điểm gây án Thái mới 13 tuổi.

Theo điều tra, Thái có biểu hiện tâm lý không bình thường. Kể từ khi vụ án xảy ra, có ít nhất 3 người phụ nữ sống gần nhà Thái trình báo việc từng bị cậu bé quấy rối nhiều lần.

Nạn nhân Tiểu Kỳ

Một người bạn học cùng Thái nói rằng, cậu bé lầm lì, ít nói và tính tình kỳ cục, kết quả học tập luôn đứng cuối bảng. Thái thường tỏ ra vô cùng hứng thú với các cô bé xinh xắn trong trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, nhà trường đã mời chuyên gia tâm lý làm công tác tư tưởng cho học sinh. Song nhiều em cảm thấy sốc, còn Thái thì tỏ ra rất bình tĩnh.

Vì Thái chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên cảnh sát quyết định giam giữ 3 năm. Sau đó gia đình nạn nhân đệ đơn kiện, yêu cầu hung thủ xin lỗi, bồi thường.