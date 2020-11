Thiếu niên 15 tuổi bị điện giật tử vong khi đang cố cắt trộm dây điện

Theo thông tin được biết, khoảng 6h30 ngày 25/11, người dân bỗng phát hiện thấy thi thể một thiếu niên tử vong tại một công trình xây dựng nhà dân trên đường Trần Ngọc giải, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Hiện trường vụ án

Tại vị trí nạn nhân tử vong cách đó khoảng 70m, người ta phát hiện thấy một chiếc xe đạp điện bị bỏ ở một bãi đất trống.

Được biết, nạn nhân là một thiếu niên 13 tuổi tên Lê Minh Đ. trú tại Phường 6, thành phố Mỹ Tho. Nạn nhân đeo khẩu trang, mặc áo thun, quần short, nằm chết dưới đất. Trên tay nạn nhân vẫn còn cầm một cây kéo bằng sắt và vẫn trong tư thế đang cắt dây điện của công trình xây dựng nhà dân ở đó.

Chiếc xe bị bỏ lại ở bãi đất gần đó

Theo thông tin người dân gần đó cung cấp, công trình xây dựng này vừa kéo dây điện vào hôm qua 24/11 nên khi thiếu niên này leo rào vào cắt trộm dây điện thì bị điện giật tử vong.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Mỹ Tho đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an Phường 6 để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Người đàn ông nhảy từ tầng 4 Bệnh viện xuống đất tự tử sau khi tự chặt 3 ngón tay của mình

Theo Thiên Bình/SKCĐ