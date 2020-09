Thiếu niên 16 tuổi chết bất thường trước sân nhà: Từng sử dụng ma túy trước khi tử vong

Tin tức mới nhất ngày 14/9, Zing dẫn lại thông tin từ thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bàn giao thi thể nạn nhân Huỳnh Viết K. (16 tuổi, ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) cho gia đình lo hậu sự.

Thiếu tướng Dũng cũng cho biết, sau khi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân có sử dụng ma túy trước khi tử vong, vết thương ở vùng cổ cũng là do K. tự gây ra.

Thi thể K. được phát hiện lúc 5h sáng.

Do đó, lực lượng chức năng loại trừ khả năng đây là vụ án mạng. Nhiều nghi vấn K. bị sốc ma túy do sử dụng quá liều, dẫn đến tử vong.

Như đã đưa tin, khoảng 5h sáng ngày 12/9, gia đình bất ngờ phát hiện em Huỳnh Viết K. (16 tuổi, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) nằm bất tỉnh trước sân nhà.

Mọi người nghĩ em ngủ quên nên đến gọi dậy, ai ngờ lúc này mới tá hỏa khi phát hiện Kh. đã tử vong. Ngay lập tức, ngời dân đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an.

Nơi xảy ra vụ việc.



Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy thông tin từ những người xung quanh, khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra.

Qua tìm hiểu được biết, bố Kh. đã bỏ em từ khi còn nhỏ, mẹ K. thì đi làm ăn xa. Thời gian qua, thiếu niên 16 tuổi ở nhà và sống cùng ông bà ngoại.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ